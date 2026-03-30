俳優三田村邦彦（72）が29日夜、Xを更新。4月1日施行の改正道交法で、自転車の交通違反に青切符が導入されることを受け、タレント大竹まことが「おかしいと思いませんか」と疑問を投げかけていることに賛同し「自転車の走行を厳罰化した方は自転車にのってるの？かな？」と、実情とあまりにかけ離れた規制状況に首をかしげた。タレント大竹まこと（76）は29日、テレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）で今度の規制