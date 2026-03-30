東京都文京区で30日未明、雑居ビルが燃える火事があり、1人が意識不明の状態で病院に搬送されました。30日午前1時半ごろ、文京区湯島の3階建てビルで「煙がでている」と119番通報がありました。ビル3階の一室から火が出て消防車など30台が出動し、約5時間半後にほぼ消し止められました。この火事で、火元の部屋の住民とみられる60代の男性1人が意識不明の状態で救助されましたが、搬送先の病院で意識は回復し、現在、命に別条はな