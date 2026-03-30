お笑いコンビ「麒麟」川島明が３０日、ＭＣを務めるＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）に生出演した。この日で番組が２０２１年３月２９日の放送開始から６年目に突入した。川島は「もう本当、視聴者の皆さんのおかげで６年目を迎えられることができました」と感謝し「まだ小学生でいうと６年生になったというところなんですけれども。いろいろ求められるものとか、勉強とか挑戦…増えてくるとは思うんですが、