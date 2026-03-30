◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人６―１２阪神（２９日・東京ドーム）巨人・石川達也投手（２７）が２軍再調整のため出場選手登録を抹消されることが２９日、分かった。移籍２年目の左腕は同日の阪神戦（東京ドーム）で今季初登板するも、８番手で１回４安打４失点、１被弾と炎上。オープン戦では４試合計８回無失点と結果を残していたが、森下にソロ本塁打を浴びるなど猛攻を止められなかった。また、ドラフト３位左腕の山城京平