【ロンドン（英国）２９日＝金川誉】スコットランドに１―０と勝利した日本代表は、ロンドン・ウェンブリースタジアムでのイングランド代表戦に向け、ロンドンでのトレーニングを開始した。ＦＩＦＡランク４位イングランド代表の中心は、現代最高のストライカーと賞されるＦＷハリー・ケーン（３２＝ドイツ１部バイエルン）だ。同国史上最多ゴールを誇る万能型ＦＷをどう封じるか。選手たちが「ハリー・ケーン包囲網」の一部を明