ランニングを初心者が走り始める前に徹底したい筋トレよりも大事なこと ストレッチで筋肉の柔軟性を高める 初心者ランナーは、走るための筋力が不足しているため、すぐに疲れてしまいます。この対策として、ランニングと並行して筋トレを勧めるトレーナーもいますが、私が重視するのは筋トレよりもストレッチです。 運動不足で体が硬い人は、筋肉に柔軟性がなく十分に伸びません。体を動かすときには、その分