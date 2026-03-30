見なかった事にしてない！？浴槽の排水口にゴミなどが溜りがちだとヤバい理由 お風呂の排水溝はこまめに掃除が吉 髪の毛や石けんカスなどのゴミが溜まる排水口は、浴槽でも汚れが溜まりやすい場所。排水口にゴミなどが溜まったままの状態だとニオイや詰まりの原因に。そこから生じる悪い気が判断力を鈍らせたり、お金の流れを悪くするので要注意です。普段から髪の毛をとったり、汚れを落としたりしてすっきりさせておきましょう