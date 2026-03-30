お経（教典）はどのようにして成立したの？ 弟子たちがブッダの言葉をまとめ文章にした ブッダは、自らの教えを文字で書き残しませんでした。弟子たちがブッダの発する言葉を心にとどめ、それを仲間や新たな入信者たちに口伝（くでん）することで、教えは広まっていったのです。 ところがブッダの入滅後、弟子たちの解釈がバラバラで、違いがあることがわかってきました。 そこで、紀元前477年ごろ、500人ほどの弟子が集い、互