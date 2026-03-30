東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値184.52高値184.65安値183.87 185.60ハイブレイク 185.13抵抗2 184.82抵抗1 184.35ピボット 184.04支持1 183.57支持2 183.26ローブレイク ポンド円 終値212.56高値213.10安値212.23 213.90ハイブレイク 213.50抵抗2 213.03抵抗1 212.63ピボット 212.16支持1 211.76支持2 211.29ロ&#1254