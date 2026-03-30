東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.38高値9.39安値9.28 9.53ハイブレイク 9.46抵抗2 9.42抵抗1 9.35ピボット 9.31支持1 9.24支持2 9.20ローブレイク シンガポールドル円 終値124.43高値124.50安値123.98 125.15ハイブレイク 124.82抵抗2 124.63抵抗1 124.30ピボット 124.11支持1 123.78支持2 123.59ローブレイ