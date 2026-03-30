東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6874高値0.6912安値0.6864 0.6951ハイブレイク 0.6931抵抗2 0.6903抵抗1 0.6883ピボット 0.6855支持1 0.6835支持2 0.6807ローブレイク キーウィドル 終値0.5747高値0.5778安値0.5738 0.5811ハイブレイク 0.5794抵抗2 0.5771抵抗1 0.5754ピボット 0.5731支持1 0.5714