仏中銀総裁必要に応じて行動する用意、成長鈍化とインフレ急上昇を警戒 仏中銀のビルロワドガロー総裁は必要に応じて行動する用意があると語った。 ビルロワドガロー氏は、ECBはインフレ期待を抑制するため必要に応じて行動する用意があると述べた。ただ、利上げ時期を巡る議論は時期尚早だと付け加えた。 米イラン戦争は供給面でマイナスのショックを引き起こし、経済成長鈍化とインフレ急上昇を招く可能