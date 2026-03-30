通貨別短期トレンド一覧 1.ドル＜↑↑＞ 2.ユーロ＜↓＞ 3.スイスフラン＜↓＞ 4.ポンド＜↓＞ 5.円＜↓＞ 6.NZドル＜↓＞ 7.カナダドル＜↓＞ 8.豪ドル＜↓↓＞ 3月30日8時11分時点