韓国原油120ドルなら自家用車の運転を制限する可能性、湾岸戦争以来 韓国政府は原油価格が1バレル＝120ドルに達した場合、自家用車の運転を制限する可能性があると述べた。 現在は公共部門を対象に車両5部制（曜日制）が義務化されているが、原油が120ドルにまで上昇した場合、同制度を民間部門にも拡大する可能性がある。 朝鮮日報によると、この措置が適用されれば1990年～1991年の湾岸戦争以来35年ぶりとなる