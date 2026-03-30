俳優のファーストサマーウイカ（35）が30日までに自身のインスタグラムを更新。「師匠」との2ショット公開した。「くっきー！師匠と土ナニで2人ロケさせてもらいました」と書きだしたウイカ。「ありがとうございます」と添えて2ショットをアップした。「師匠に初めてお会いできたのは2016年私がテレビに出られるようになったのは2019年から」と回想。「まったく無名でまったく初対面の小娘から突然弟子にしてくれと言われ