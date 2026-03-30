今回は、彼氏の女友達に失礼な態度をとられ、ムカムカしたエピソードを紹介します。「何この子…」「2歳年下の彼氏とはバイト先で知り合いました。そして最近そのバイト先に、彼氏の通う大学の友達が来ました。その中に女子がひとりいましたが、その女子は彼氏に抱きつくなど、やたら彼氏になれなれしいんです。またその女子は私を見るなり『この人が噂の彼女ね……』と言ってニヤっと笑ってきて、正直怖かったです。『何この子…