■MLBアストロズ9ー7エンゼルス（日本時間30日、ダイキンパーク）アストロズの今井達也（27）が本拠地でのエンゼルス戦にメジャー初登板、2回2/3、76球を投げて、被安打3、奪三振4、四死球4、失点4（自責点4）。味方に2回、4点を先制してもらったが、3回に4失点とゲームを作れず、76球中、ストライクが36球と制球に苦しむ登板、今井に勝敗はつかなかった。ゲームは4対4の4回、エンゼルスのZ.ネト（25）に2号ツーランを浴びてリー