舞台はフットボールの聖地ウェンブリー・スタジアム。アウェーを得意とする点取り屋に格好の舞台が巡ってきた。日本代表FW小川航基(NECナイメヘン)は出番のなかったスコットランド戦(○1-0)を経て、31日のイングランド戦に照準。「スタジアムも本当に素晴らしいと言われているし、楽しみな一戦になる」と意気込んだ。小川はA代表デビュー戦でハットトリックを成し遂げた2019年12月のEAFF E-1選手権・香港戦以降、国外でのアウ