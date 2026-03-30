[3.29 国際親善試合 U-21日本 1-2 U-23韓国 天安]反撃の1点を叩き込んだ。U-21日本代表はU-23韓国代表に1-2で敗戦。2失点を喫したなかで後半35分にMF石井久継(湘南)が1ゴールを挙げた。年上世代かつ海外組やA代表経験者も招集していた韓国を相手に、日本は序盤から石井を中心に攻撃を作った。それでもチャンスを決め切れないなかで前半34分、後半4分に失点。0-2となった以降に交代枠を使用し、さらに攻勢を強めていった。後