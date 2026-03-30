・イギリス・ＦＴＳＥ１００ ９９６７．３５（－４．８２） ・ドイツ・ＤＡＸ ２２３００．７５（－３１２．２２） ・フランス・ＣＡＣ４０ ７７０１．９５（－６７．３６） ・ロシア・ＲＴＳ １０８３．１０（＋１．０２） 出所：MINKABU PRESS