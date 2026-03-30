・ＮＹダウ４５１６６．６４（－７９３．４７） 高値４５９０４．２５ 安値４５０６３．３３ ・Ｓ＆Ｐ５００６３６８．８５（－１０８．３１） ・ナスダック総合指数２０９４８．３５（－４５９．７３） 出所：MINKABU PRESS