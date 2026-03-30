・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝９９．６４ドル（＋５．１６ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４５２４．３ドル（＋１１５．３ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝６９５４．５セント（＋１８７．４セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝６０５．００セント（±０．００セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４６２．００セント（