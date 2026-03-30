２７日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比７９３．４７ドル安の４万５１６６．６４ドルと続落した。イラン紛争の長期化懸念が根強く、ポジション調整目的の売りが優勢となったほか、米原油先物市場でＷＴＩ（ウェスト・テキサス・インターミディエート）期近の５月限が一時１バレル＝１００ドルを突破し、投資家心理を一段と下向かせた。 ユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞やセールスフォ}