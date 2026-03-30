札幌市中央区南9条西22丁目の道道上で3月30日午前4時半ごろ、男性が倒れているのを通りかかった車の運転手が発見しました。男性は70代～80代くらいとみられ、意識が無い状態で病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。警察によりますと、男性には目立った外傷はなく、近くの歩道橋には男性のものとみられる荷物がありました。警察は、男性の身元の確認を進めるとともに、事件と事故の両面から男性が倒れていた原因を