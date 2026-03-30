本日3月30日（月）24時59分〜26時09分 日本テレビ（関東ローカル）にて、日本テレビ入社3年目以下の3人のディレクターによる企画をオムニバス形式でお届けする「バナナキマイラ」を放送。放送終了後から1週間TVerにて配信。今回、バナナマンの2人が見届けたのは、新世代ディレクターたちが生み出した新たな「密着ドキュメント」「対決ロケバラエティー」「お悩み解決教養番組」。初企画・演出ならではの、フレッシュかつエッジの効