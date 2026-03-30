俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の第1回が、30日に放送された。以下、ネタバレを含みます。【写真多数】豪華キャスト32人を一挙紹介！同作は、大関和と鈴木雅という2人のトレインドナースをモチーフに、考え方もやり方も異なる主人公たちが衝突と成長を重ね、“最強のバディ”へと