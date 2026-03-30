きのう夜、千葉市の住宅で夫が妻に包丁で刺される事件がありました。夫はその後、死亡し、妻は警察による任意の取り調べを受けています。【映像】現場付近の様子きのう午後10時前、千葉市中央区の3階建て集合住宅の一室で「兄が義理の姉に刺された」と被害者の妹から110番通報がありました。警察によりますと、この家には黒川真稀さん（28）と20代の妻、2人の子どもの4人が暮らしていて、事件当時、黒川さんの妹が家を訪れて