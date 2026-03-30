フリーアナウンサーの堀江聖夏（みな、32）が30日までに自身のインスタグラムを更新。フィジー“ふくらはぎ”ショットを披露した。「載せていなかった写真たち！inFIJI」とつづり、南国フィジーでの数々のショットをアップした。この投稿にフォロワーらからは「笑顔満開で可愛すぎる〜！！！」「最高ー！」「美しいです」「素敵です！押忍！」「聖夏さんの愛と癒しと幸せあふれる笑顔の花に乾杯」などの声が寄せられている。