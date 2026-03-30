日本代表は２９日、国際親善試合イングランド戦（３１日＝日本時間４月１日、英ロンドン）に向けて当地で練習を行った。１―０で勝利したスコットランド戦（英グラスゴー）から一夜明けたこの日、体調不良でこれまでトレーニングに参加していなかったＭＦ佐藤龍之介（１９＝ＦＣ東京）が初合流。ミニゲームなどで汗を流し「非常に楽しかった。代表は練習でもいい刺激をもらえるなと思った」と充実の表情を浮かべた。状態につ