佐々木蔵之介主演の映画『幕末ヒポクラテスたち』より、予告編＆新場面写真12点が解禁された。【動画】幕末の混迷期、未曾有の病に立ち向かえ！『幕末ヒポクラテスたち』予告編本作は、2022年に他界した大森一樹監督（『ヒポクラテスたち』、『ゴジラ』シリーズ）の最後の映画企画となった、幕末の京都の村を舞台にした医療時代劇。主人公の蘭方医らの奮闘と未来へとつなぐ思い、そして彼を取り巻く医者たちや人間たちとの