ディーン・フジオカが主演する4月8日スタートのドラマ『LOVED ONE』（フジテレビ系／毎週水曜22時）より、新ビジュアルや本予告映像などが解禁となった。【動画】本編映像が初解禁された『LOVED ONE』予告映像完全オリジナル作品の本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく法医学ヒューマンミステリードラマ。今