サッカーＪ１・Ｃ大阪はこのほど、大阪市役所で「ボール寄贈プロジェクト」が表彰され、市長感謝状が贈呈された。この取り組みは、大阪市が抱える「子どもの運動機会の減少」や「スクリーンタイムの増加」といった社会課題の解決と、クラブのサステナブルな取り組みの推進・認知向上を目的に実施している。ホームゲームでファン・サポーターによるサステナブルな活動への参加数に応じて、大阪市内の小学校へサッカーボールを寄