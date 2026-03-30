広島戦で好投も援護なく…プロ野球・中日の高橋宏斗投手は29日、マツダスタジアムでの広島戦に先発。8回1失点（自責0）の好投も援護がなく、チームは完封負けを喫した。相手投手を称えるエースの敗戦直後の行動に、ファンから感動の声が上がっている。高橋宏は6回2死一、二塁から菊池を二ゴロに仕留めた……はずだったが、一塁サノーが送球を捕球できず。二塁走者が生還した。8回を投げ1失点（自責0）の好投も、打線が栗林の