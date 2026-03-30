フジテレビ系「めざましテレビ」（月〜金曜午前５時２５分）は３０日、放送時間を拡大しリニューアルした。これまでは午前８時１４分までの生放送だったが先週金曜日の２７日で後番組だった「サン！シャイン」が終了。この日から放送枠を４６分延長し午前９時までの放送となった。放送時間が延長となった午前８時１３分から１４分にかけてエンタメキャスターを務める軽部真一アナが「さぁ、ここからは８時台の新エンタメコー