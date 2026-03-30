アジア人選手の市場価値トップ10のうち、日本人7人がランクインしたスペイン1部レアル・ソシエダの日本代表MF久保建英は、最新の市場価値ランキングでアジア2位に浮上し、韓国代表のエースたちを上回る評価を受けている。韓国メディア「スポーツ朝鮮」は「日本代表の威力が市場価値でも露呈した。韓国を追い抜いて上位圏に陣取っている」と伝え、アジア内での日本の圧倒的な選手層に驚きを示している。移籍市場専門サイト「ト