防衛力強化を掲げる日本が、今度は「太平洋防衛構想室」の新設に乗り出す予定だ。太平洋地域で活動を強化する中国を念頭に置いたもので、太平洋防衛戦略を総合的に設計・組織する役割を担うとみられる。29日の共同通信によると、小泉進次郎防衛相は前日、太平洋戦争時の最大激戦地の一つだった硫黄島（いおうとう）を訪問し、記者団に対し太平洋防衛構想室の新設計画を明らかにした。4月に新設されるこの組織は、高市早苗首相が公