イランとの交渉を理由に来月6日までイランのエネルギー施設に対する空爆を猶予したドナルド・トランプ米政権が、すでに模擬訓練まで終え、数週間にわたるイランでの地上作戦を準備しているとの見方が出ている。◇模擬訓練を実施…「即興の計画ではない」ワシントン・ポスト（WP）は28日（現地時間）、匿名の当局者らの話として「米国防総省（戦争省）がイランで数週間にわたる地上作戦を準備している」と報じた。ただし対イラン地