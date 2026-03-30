「広島１−０中日」（２９日、マツダスタジアム）６年目でプロ初先発の広島・栗林良吏投手が１安打無四死球、９奪三振で初完封を果たした。七回まで走者を許さない圧巻の投球でわずか９５球、打者２８人で勝利した。デイリースポーツ評論家の横山竜士氏がリリーフから先発転向初戦で快挙を成し遂げた理由を解説した。◇◇栗林は文句のつけようがない素晴らしい投球だった。序盤は緊張感もあるので難しい立ち上がりだ