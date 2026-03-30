お笑いコンビ「ガンバレルーヤ」が30日までにコンビのインスタグラムを更新。オフショットが反響を呼んでいる。「今夜19時から#世界の果てまでイッテQ春の2時間スペシャルがあります」と告知。浴衣姿の「温泉同好会」オフショットをアップした。「温泉同好会に新弟子として川口春奈ちゃんがやってきました」として女優・川口春奈も交えた集合写真を披露。「是非ご覧ください」と添えた。ファンからは「可愛い」「オカリナ