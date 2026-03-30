30日からABCテレビの朝の情報ワイド番組『おはよう朝日です』（月〜金前5：00※関西ローカル）が古川昌希アナウンサーをメインMCに新たなスタートを切るのに伴い、新番組ビジュアルが公開された。また古川アナのコメントが届いた。【画像】さわやかな笑顔の『おは朝』新メインMC・古川昌希…ポスター6種1979年4月2日の放送開始以来、関西の朝に欠かせない“元気の源”として歩み続けてきた同番組。毎朝の新鮮なニュース、