モデルでレースクイーンとしても活動している南真琴（32）が30日までに自身のインスタグラムを更新。“オキニ”のボディースーツ姿を披露した。「お気に入りのボディスーツ@xci__official実はセパレートのウェアよりスタイル盛れると思ってる」とつづり、ボディースーツ姿でさまざまなポーズを取っているショットをアップした。この投稿にフォロワーらからは「べっぴんさん」「やっぱりまこちはイケメンだ」「めちゃ綺麗