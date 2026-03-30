「広島１−０中日」（２９日、マツダスタジアム）広島・栗林良吏投手（２９）がプロ初先発で１安打完封勝利を挙げた。七回までは走者を許さない完璧な投球。１００球未満で完封するマダックスも達成し、衝撃の先発デビューを果たした右腕を同学年の島内颯太郎投手が特別な思いで見つめていた。◇◇つらさを分かち合い、苦しむ姿も見てきた。栗林とは同い年、昨季までブルペンで多くの時間をともにしてきた島内は「良