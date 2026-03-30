心理学・感情の科学、そして経営学において、いま大きな注目を集めている「AWE（オー）」という概念があります。その世界的権威、ダッカー・ケルトナー（カリフォルニア大学バークレー校教授）による解説書『Awe: The New Science of Everyday Wonder and How It Can Transform Your Life』は、アダム・グラント、スティーブン・ピンカーというアメリカの知性を代表する2人も絶賛する決定版的な1冊です。その日本語版となる『AWE