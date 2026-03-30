伊勢発、楽天市場「リアルタイムランキング総合1位」獲得の人気商品「ウァンの豚まん」は、三重県伊勢市の株式会社まる天が運営する豚まん店「ウァン」の商品で、国産素材と職人技が生み出す品質と味わいから多くのファンがいる人気の品。実店舗の周辺はもちろん、お取り寄せの人気も高く、2025年12月には「楽天ショップ・オブ・ザ・マンス」を受賞し、さらに2026年3月5日には、楽天市場の数億点の商品の中から「リアルタイムラン