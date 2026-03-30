2万人をみてきた組織開発コンサルタント・勅使川原真衣氏の著書『組織の違和感 結局、リーダーは何を変えればいいのか？』が刊行。坂井風太氏も「革新性がある」と絶賛した同書の内容をもとに、抜粋・再構成して特別公開する。「うちは仲いいからさ」が危ない3月は年度末で、翌月からの異動や入社に備えているという人も多いでしょう。組織体制の大きな改革があるのも、この時期です。1年の総括や、来年度に向けてのキックオ