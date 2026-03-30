言葉の中に隠れた「共通のパーツ」に注目して、脳の体操を楽しむクイズに挑戦してみませんか？今回は、物事の度合いを極限まで強調する表現から、他よりも優れた様子、真実を正しく判断する動作まで、3つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□めて□□だつみ□□めるヒント：