記者会見するNASAのリード・ワイズマン飛行士（左端）ら4人＝29日、米フロリダ州のケネディ宇宙センター（NASAの中継から・共同）【ワシントン共同】約半世紀ぶりとなる有人月周回飛行への出発を控え、米航空宇宙局（NASA）のリード・ワイズマン飛行士ら4人が29日、南部フロリダ州のケネディ宇宙センターで記者会見した。船長を務めるワイズマン氏は「われわれも機体も準備万全だ」と述べた。打ち上げは早ければ4月1日夕（日本