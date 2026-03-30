「広島１−０中日」（２９日、マツダスタジアム）広島はプロ初先発の栗林良吏投手が「マダックス」も達成する完封勝利。七回まで中日打線をパーフェクトに封じ込めた圧巻の投球で４年ぶりの開幕３連勝に華を添えた。以下、新井貴浩監督の主な一問一答。◇◇−栗林が完封。「すごいとしか言いようがない。びっくりした」−いろいろな期待を持って送り出した。「初めての先発ですし、１００球くらいをめどに（交