老後資金として「2000万円問題」が話題になって以降、多くの人が自分の貯蓄額に不安を感じています。特に60代・70代になると、貯金が十分なのか、年金だけで生活できるのかが大きな関心事です。 本記事では平均貯蓄額の実態や年金生活の現実、そして貯蓄が尽きた場合の対策について分かりやすく解説します。 70代の平均貯蓄2,000万円は本当？ 実態を確認 「70代の平均貯蓄は2000万円」という話を耳にすることがあり