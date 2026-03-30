「年金だけで余裕」という話を聞くと安心する一方で、「本当にそんなにもらえるの？」と疑問に思う方も多いでしょう。実際のところ、日本の年金受給額は人によって大きく差があり、“余裕”と感じるかどうかはかなり条件に左右されます。 本記事では、最新データをもとに年金のリアルな受給額と、その背景を解説します。 年金は「国民年金」と「厚生年金」で大きく違う 日本の公的年金は大きく分けて2種類あり